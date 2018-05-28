"Опустилась до роли шл*хи?": Ольга Фреймут шокировала фанатов пошлым образом

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками фото, на котором она предстала в нетрадиционном образе: с длинными темными волосами, в красном платье с пайетками и на каблуках.

В таком провокационном образе ведущая появилась в Киеве на Окружной. Именно в этом месте обычно размещаются девушки легкого поведения. Чем ведущая там занималась, она объяснила подписчиками в Instagram.

"Сьемки проекта "Оля" на Окружной. Будет весело!", - прокомментировала снимок Фреймут.

Юзеры по-разному отреагировали на такое эпатажное фото Фреймут.

"Хорошо вписалась", "Жесть. Докотились(", "Опустилась до роли шл*хи?", "Где и когда смотреть шоу?", "Ждем выпуск!", "На окружной так не выглядят и такое не пьют))", - писали юзеры.

Напомним, в соцсети появилось гневное сообщение с фото, на котором запечатлена Фреймут в окружении съемочной группы под Верховной Радой. В руках у телеведущей корзина с котятами, которых она пыталась раздавать депутатам. Позже Фреймут назвала причину раздачи котят под парламентом.