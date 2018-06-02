"Взгляд остался прежним". Вера Брежнева похвасталась своим детским фото

Известная украинская певица Вера Брежнева ко Дню защиты детей (отмечается 1 июня) выложила в Сеть свою детскую фотографию.

Снимок исполнительница опубликовала в Instagram, за два часа он собрал более 55 тысяч лайков.

"Самый главный способ защитить детей — любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми…", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Почти не изменилась)... взгляд точно остался прежним", — считает volodinatali. "Золотые слова)", — написала anzhelika0803. "Ох ты)... С детства красотка)))", — полагает dmitry6939.

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.