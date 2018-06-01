День защиты детей: украинские звезды поделились трогательными семейными снимками

Джамала, Оля Полякова, Анна Седокова поделились фото своих детей.
Ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня. Впервые его официально отметили еще в далеком 1950 году. И с тех пор дата у праздника не меняется: ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня.
Украинские звезды – не исключение. Джамала, Оля Полякова, Монатик и, Маша Ефросининиа, Юлия Санина, Анна Седокова - "Главред" собрал подборку фотографий звезд украинского шоу-бизнеса с их детьми.
Маша Ефросинина и Монатик решили выделиться, изаписали оригинальное видео, в котором в стиле рэп поздравляют всех с Днем защиты детей.
Ранее "Главред" узнал, почему День защиты детей так назвали.