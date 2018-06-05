"А бабка бесится": Алла Пугачева резко отреагировала на "танец любви" Киркорова и Бузовой

Легендарная российская певица Алла Пугачева не оценила фотографии и видео, которыми поделился ее экс-супруг, певец Филипп Киркоров.

На серии фото и видео, которые поп-король российской эстрады выложил на своей странице в Instagram, он запечатлен с Ольгой Бузовой. Они устроили жаркие танцы на съемочной площадке, на видео певица всячески обращала на себя внимание Киркорова, крепко держась за его руки, и поглаживая его по груди.

"Ну вот и взорвалась эта бомба замедленного действия - Ольга Бузова и Филипп Киркоров... Танец любви... В настроении и с настроением...", - подписал серию фото и видео певец.

Этот тандем вызвал неоднозначную реакцию фанатов, большинство засыпало артистов негативными комментариями. Один из таких положительно оценила "лайком" Алла Пугачева.

На такую оценку обратили внимание поклонники, заявив, что Пугачева приревновала Киркорова.

"Что Пугачева?)Теперь бабка пусть сидит и красиво стареет", "Пугачева приревновала Бузову к Киркорову. Корольи Бузова рядом с ним шикарна. Это у Пугачевой зависть, что она уже не молода. Следит за ними", "А бабка Пугачева бесится, что ее царству пи*да уже. Пусть место бабка знает", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева показала архивное фото с Кристиной Орбакайте.