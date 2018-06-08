Гай Ричи снял рекламу про русских гопников и футбол к ЧМ-2018

Знаменитый британский режиссер и бывший муж Мадонны Гай Ричи отснял рекламный ролик наушников Beats by Dre. Видео посвящено Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Beats by Dre.

Главным героем видеоролика стал юный футболист Андрей. Парень тренируется с мячом во дворе панельной многоэтажки и становится объектом насмешек со стороны гопников. Мальчик, который олицетворяет будущее российского футбола, ударом оставляет в дураках четырех хулиганов.

Далее по сюжету вкратце показывается спортивная судьба звезд спорта – Харри Кейн, Неймар, Бенджамин Менди и Месут Озил. В ироничной форме показано, как они готовятся к поездке на ЧМ в Россию.

В видео также снялся нападающий российской сборной Федор Смолов. Участие приняли и другие футболисты – Давид Де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Рауль Хименес и Патрис Эвра. В съемках поучаствовала и теннисистка Серена Уильямс.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие 32 сборные, команда Украины не смогла пробиться дальше десятого тура группового этапа квалификации ЧМ.