Показала округлившийся живот. Регина Тодоренко заинтриговала фото на красной дорожке в Москве

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве продемонстрировала кругленький живот.

По информации источников Super, Регина наблюдается в известном госпитале Лапино.

"Можете меня поздравлять", — однозначно сказала ведущая журналистам.

Как пишет Super, Регина наблюдается в известном госпитале Лапино.

Напомним, ранее Тодоренко поделилась с подписчиками историей неприятного конфуза, который произошел с ней в день открытия шоурума одного из модных брендов.