Одесская Барби похвасталась завораживающим снимком из Москвы

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть завораживающую фотографию.

Снимок был сделан в центре столицы Российской Федерации Москвы — на Красной площади, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото украинка запечатлена стоящей между двумя статуями, ее взгляд направлен вперед, а левая рука приподнята.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительное фото сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.