Ведущая "Орла и решки" без стеснения демонстрирует герпес на лице: фото

Новая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова поделилась с поклонниками своей проблемой. Ее лицо "украсила" россыпь герпеса, которая для медийной особы является настоящей трагедией, однако не в этом случае.

"Почему мы вообще все решили, что какие-то наши недостатки – это то, что по умолчанию надо скрывать, убирать, затирать, прятать. И я как-то сразу подумала: до чего дошли мы и это стремление быть идеальным в социальных сетях, невозможно быть у себя в аккаунте такой какая я есть здесь и сейчас", - написала знаменитость в Instagram.

Телеведущая подчеркнула, что стремление быть идеальной – это пережитки прошлого. Она добавила, что в своем аккаунте имеет право появляться такой, какая она есть на самом деле.

Напомним, украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", выложила в Сеть забавные фотографии с коллегой, журналистом, писателем и бардом Борисом Бурдой.