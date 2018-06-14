Кароль стала короткостриженой брюнеткой из-за роли в фильме: фото

33-летняя украинская певица Тина Кароль полностью перевоплотилась для съемок в короткометражном фильме "Бывшие".

Знаменитость снова удивила своих фанатов. Она опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в неожиданном образе – с короткой стрижкой и черными волосами.

Певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения с любимым, но ее никак не отпускают фантомы бывших парней.

Главную роль в фильме исполнит Михаил Пшеничный. В эпизодических ролях также появятся: Владимир Горянский, Кирилл Дицевич, Александр Попо, Дмитрий Гольдман и другие. На экраны фильм выйдет в 2019 году.

Поклонники певицы разделились во мнениях относительно ее нового киношного образа.

"Ужасно, конечно, в таком образе", "Я надеюсь это парик", "Тина, ты красотка, очень рад новым изменениям, если это не парик", "Очень красиво", "Вот если бы прическу как у Евгения Кошевого из "Квартала95", - написали почитатели таланта Тины Кароль самые разноплановые комментарии.

Напомним, ранее певица взволновала поклонников новым видео. На своей странице в Instagram певица выложила ролик с урока хореографии, где продемонстрировала потрясающую растяжку.