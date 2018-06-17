В Сети высмеяли Лободу за фото с белыми трусами и грязными туфлями

Пользователи Instagram раскритиковали фото, опубликованное украинской певицей Светланой Лободой, за неприличное, по их мнению, сочетание белых трусов и грязных туфель.

Лобода выложила в своем Instagram фото, на котором запечатлена лежащая на боку женщина топлесс. При этом на ней белоснежные трусы и белые туфли с нечищенной подошвой.

"Что за ужасное фото?", "Туфли все испортили, да и на задницу смотреть не охота", "Зачем такую фотку выставлять, смотреть противно, если честно?", "Если с белоснежным нижним бельем, то уж и туфли хотя бы чистые", - писали в комментариях подписчики.

Впрочем, некоторые комментаторы предположили, на фотографии не Лобода, а снимок, скорее всего, взят из "каких-то архивов 90-х". Позже певица удалила пост.

Ранее Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию со своим российским коллегой Григорием Лепсом. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 130 тысяч лайков.