В Москве в отеле обокрали колумбийского певца, приехавшего на ЧМ-2018 — СМИ

В столице Российской Федерации Москве в гостиничном номере неизвестный обокрал колумбийского певца и композитора Хуана Луиса Лондоньо Ариаса (Maluma), приехавшего на Чемпионат мира по футболу 2018.

У артиста украли сумку Louis Vuitton, кейс с набором дорогих часов стоимостью от 3 до 130 тыс. долларов, ювелирные украшения, а также аксессуары элитных марок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"15 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление от колумбийского певца… о пропаже из его гостиничного номера в отеле Four Seasons ценных вещей на сумму 50 млн 48 тыс. рублей", — отметил собеседник.

Начато дело по ч. 4 ст. 158 (кража) уголовного кодекса. "По предварительным данным, неизвестный использовал дубликат ключа, чтобы попасть в номер певца. Он представился гостем потерпевшего", — добавил источник.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня, на церемонии открытия выступил британский певец Робби Уильямс и показал неприличный жест. Бразильская модель Сьюзи Кортес, завоевавшая титул "Мисс бум-бум" за "Самые лучшие ягодицы Бразилии", уже предсказала успех сборной своей страны на турнире.