У Гребенщикова прокомментировали провокацию с плакатом в Киеве

Директор группы "Аквариум" Максим Ланде заявил, что происшествие во время бесплатного уличного концерта Бориса Гребенщикова в Киеве "нельзя назвать даже недоразумением".

"Какой-то человек выделился с плакатом из общей массы, но общая масса его тут же и поглотила под собственные аплодисменты", - сказал он в комментарии ФАН.

По словам Ланде, в правоохранительные органы музыканты обращаться не намерены, поскольку не придали своеобразному перформансу особого значения.

"Я не успел прочитать, что было написано на плакате, некоторые музыканты не успели заметить сам инцидент", — сказал он.

Напомним, во время выступления Гребенщикова парень с плакатом "Геть рашистів з України" появился на импровизированной сцене за спинами музыкантов. Музыкант попытался его уговорить уйти, но тот обвинял артиста в одобрении аннексии Крыма Россией.