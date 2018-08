В первой половине июля с 3 по 8 число в Киеве пройдет один из самых масштабных фестивалей лета Atlas Weekend-2018. Принимать фестиваль будет столичный экспоцентр ВДНХ.

В течении 6 дней на Atlas Weekend-2018 выступят около 200 участников на семи сценах. Хедлайнерами события станут британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки The Chemical Brothers, автор хитов "Lost on you" и "Another People" певица LP, легендарные рок-идолы Placeboи диджей №1 в мире Martin Garrix.

Из украинских исполнителей на сцене фестиваля выступят Бумбокс, Pianoбой, 5'nizza, DakhaBrakha, Олег Винник, Tayanna, Kozak System, Кристина Соловий, Скай.

Программа Atlas Weekend-2018: участники и расписание

3 июля

Так как 3 июля провозглашен днем украинской музыки, в первый день фестиваля бесплатно можно будет послушать хедлайнера первого дня Олега Винника, участников нацотбора Евровидения-2018 Tayanna, и Kozak System, а также Кристину Соловий и Скай.

Main Stage

22:00 - 23:30 Олег Винник

West Stage

16:10-16:40 Львовский Танцювальный Клуб

17:10-17:40 Гражданин Топинамбур

18:10 - 19:00 LETAY

19:30- 20:30 Мария Чайковская

20:50 - 21:35 Tayanna

22:15 - 23:30 Христина Соловій

East Stage

16:10-16:40 Kira Mazur

17:10-17:50 The Hypnotunez

18:20 - 19:10 Біла Вежа

19:40 - 20:40 Карна

21:00 - 22:00 Kozak System

22:40 - 23:40 СКАЙ

North Stage

16:00 - 16:40 Johnatan Livingstone

16:55 - 17:40 Союз

18:00 - 18:45 Lemojovie

19:00 - 20:15 YUKO

20:30 - 21:30 [O]

21:45 - 23:00 HER

4 июля

Во второй день фестиваля уже будут пропускать по билетам – в этот день на главной сцене выступит хедлайнер события Martin Garrix, на западной сцене - 5'nizza и Tom Odell. К восточной сцене стоит пойти ради самых известных американских альтернативщиков Skillet.

Main Stage

17:15 - 18:15 Lost Frequencies

22:00 - 23:30 Martin Garrix

West Stage

16:10 - 16:40 Love'n'Joy

18:30 - 19:30 Нудли

20:10 - 21:10 Panivalkova

21:20 - 22:00 5'nizza

22:30 - 23:30 Tom Odell

East Stage

15:30 - 16:10 Komissiya

18:20 - 19:20 Элизиум

20:00 - 21:00 Epica

22:00 - 23:00 Skillet

North Stage

15:50-16:20 Феликс Шиндер

16:50-17:20 Каблуками по Брусчатке

17:50 - 18:30 Листи N

19:00-19:45 NRavitsa Planet

20:25 -21:25 -

22:10 - 23:20 -

Night Stage

00:00 - 01:00 Mark Devite

01:00 - 02:00 Cyborgs

02:00 - 03:00 -

03:00 - 04:00 KRISTYEN

04:00 - 05:00 Call 062

05:00 - 06:00 Hawkk

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 Incipience x B Kind

01:00 - 04:00 Criminal Practies

04:00 - 05:00 Animado

05:00 - 06:00 AVC

5 июля

Хедлайнером третьего дня фестиваля станет певица Лаура Перголицци, известная как LP. Также с ней на главной сцене выступят участники нацотбора Евровидения-2018 группа Kadnay, и Pianoboy. На западной сцене выступят украинская группа Vivienne Mort, и британская альтернативная поп-группа Nothing But Thieves.

Main Stage

17:00 - 17:40 Atomic Simao

18:10 - 19:10 Kadnay

20:00 - 21:00 Pianoboy

22:00 - 23:30 LP

West Stage

15:50-16:20 Zero People

16:50-17:20 Буду

17:50-18:30 The Blackmordia

19:00-19:50 Animal Jazz

20:30-21:30 Vivienne Mort

22:15 - 23:30 Nothing But Thieves

East Stage

15:50 - 16:20 Варта

16:50 - 17:20 АННА

17:50 - 18:30 Morphine Suffering

19:00-19:45 Порнофильмы

20:25 -21:25 Betraying the Martyrs

22:10 - 23:30 Kreator

North Stage

17:15-18:15 Tequilajazzz

18:45-19:45 THMK

20:25 -21:25 WhoMadeWho

Night Stage

00:00 - 01:00 Toki Toi

01:00 - 02:00 MADISON

02:00 - 03:00 MIXMASTER GABBER

03:00 - 04:00 TI.NA

04:00 - 05:00 EWSEI

05:00 - 06:00 Taigai

GALAXY Night Stage

23:00 - 00:00 D-White

00:00 - 01:00 Lime Kid

01:00 - 02:00 Tapolsky

02:00 - 03:00 -

03.30 - 04:30 Vovking

04:30 - 06:00 X-Gun b2b Zago

6 июля

В это день на Atlas Weekend на главной сцене выступит Арсен Мирзоян, Сергей Бабкин, на западной сцене – украинская электроник-рок-группа The Maneken, на северной – DakhaBrakha.

Main Stage

18:20 – 19:20 Арсен Мирзоян

20:00 - 21:00 Сергей Бабкин

West Stage

16:00-16:30 Ласточка

17:00 - 17:40 Cherokey

18:20 - 19:20 The Elephants

20:00 - 21:00 The Maneken

21:45 - 23:15 Kadebostany

East Stage

15:50-16:20 Slow Action

16:50-17:20 Robots Don't Cry

17:50 - 18:30 Фіолет

19:00-20:00 Пасош

20:40 -21:40 The Gitas

22:25 - 23:35 Eskimo Callboy

North Stage

15:30 - 16:10 Yeyo

16:40 - 17:30 ЦеШо

18:00 - 19:00 OY Sound System

19:40 - 21:10 Dakh Daughters

21:55 - 23:15 Dakha Brakha

Night Stage

00:00 - 01:00 BLUDOV

01:00 - 02:00 SHEEMY

02:00 - 03:00 -

03:00 - 04:00 SELECTA

04:00 - 05:00 CHEROS

05:00 - 06:00 LVL

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 Pahatam

01:00 - 02:00 Mujuice

02:00 - 03:00 Koloah (Live)

03:00 - 04:00 Kolosova

04:00 - 05:00 Local Coach

05:00 - 06:00 Pan4ez

7 июля

На главной сцене за день до окончания фестиваля выступят Epolets, Бумбокс, а также хедлйнеры Atlas Weekend британский культовый дуэт The Chemical Brothers. Кроме того, на западной сцене споют Артем Пивоваров и Луна. На восточной сцене выступит российский исполнитель "Нейромонах Феофан", который обещает привезти в украинскую столицу исконно русские гулянья.

Main Stage

18:30 - 19:20 Epolets

20:00 - 21:00 Бумбокс

22:00 - 23:30 The Chemical Brothers

West Stage

18:30 - 19:30 Brunettes Shoot Blondes

20:10 - 21:10 Артем Пивоваров

22:00 - 23:10 Луна

East Stage

15:50-16:20 Дай Дорогу

16:50-17:20 Vagabond

17:50-18:20 OSNOVA

18:50-19:30 Нейромонах Феофан

20:10 - 21:10 Пошлая Молли

21:55 - 23:10 O.Torvald

North Stage

17:30 - 18:20 Yanix

18:50 - 19:40 Ярмак

20:10 - 21:10 Кровосток

22:00- 23:20 ATL

Night Stage

23:00 - 00:00 Warm Up

00:00 - 00:45 Sho

00:45 - 01:30 Shevchuk

01:30 - 03:00 Carnage

03:00 - 04:00 Kemper

04:00 - 05:00 Costa

05:00 - 06:00 Timkov

GALAXY Night Stage

IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE] 23:00 - 01:00

01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]

02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]

03:00 - 04:00 Taax [APLAY]

04:00 - 05:00 Delta X

05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]

8 июля

В последний день фестиваля выступит самый долгожданный хедлайнер – легендарные идолы британского рока группа Placebo. Также на главной сцене споют украинцы Антитела. К восточной сцене стоит подойти ради британцев Enter Shikari , а к северной – чтобы послушать скандального российского репера Face.

Main Stage

17:15 - 17:50 Fontaliza

18:30 - 19:20 Bahroma

20:00 - 21:00 Антитiла

22:00 - 23:30 Placebo

West Stage

15:50-16:20 Nizkiz

16:50-17:20 Сансара

18:00-18:40 Соня Сотник

19:10-19:50 Сергей Кузин

20:30 - 21:30 Один в каное

22:05- 23:30 Infected Mushroom

East Stage

15:50-16:20 Niamph

16:50-17:20 Нервы

17:50 -18:30 Wildways

19:00 - 19:50 Louna

20:30 - 21:30 Lacuna Coil

North Stage

16:30 - 17:00 MamaRika

17:50 - 18:30 Vnuk

18:40 - 19:30 Курган и Агрегат

19:40 - 20:30 GIGA1

20:50 - 21:50 Face

22:10 - 23:30 ЛСП

Отметим, что на фестивале можно будет послушать музыку до утра – с 12 ночи до 6 утра на ночной сцене будут выступать диджеи с сетами.

Цены на билеты

Первый день Atlas Weekend 2018 – бесплатный, в остальные дни стоимость билетов на сайте Atlas Weekend колеблется от 1000 до 6000 гривен. Это зависит от количества дней и типа услуг.

Стандартный абонемент на все дни фестиваля обойдется в 2500 тысяч гривен. VIP билет на все дни - 6000 гривен. К слову, этот билет дает право посещать закрытую площадку Standing, которая расположена рядом с главной сценой, VIP-бар. Также посетители смогут воспользоваться бесплатной парковкой и отдельным входом на территорию фестиваля.

Приобрести билет на Atlas Weekend можно и на один день: вход 4 июня будет стоить 1100 гривен, во все остальные дни (5, 6, 7, 8) – 1000 гривен.

Также можно приобрести абонемент на три дня: 4-6 июля он будет стоить 2100 гривен, 5-7 и 6-8 июля – 2100 гривен.

На все дни фестиваля за 500 гривен можно разместиться в кемпинге Z-camp, в котором предоставляются комфортная зона кемпинга, пользование душевыми и туалетами, точки для подзарядки мобильных телефонов, круглосуточно, инфопоинты 24/7, огороженная территория с круглосуточной охраной.

Билеты по акционной цене можно купить, заполнив специальную форму, там билет на один день стоит 900 гривен, абонемент на все дни – 2300.

Ранее группа "Звери" отказалась выступать на фестивале из-за непрофессионализма украинцев.