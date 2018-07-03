Ирина Шейк похвасталась аппетитными ягодицами в купальнике

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк поделилась новым соблазнительным снимком.

На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила фото, на котором позирует лежа на песке в белом слитном купальнике из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Купальник идеально сидит на фигуре модели, подчеркивая ее попу. Поклонники оценили фото почти в полмиллиона лайков.

Ранее Ирина Шейк покорила фанатов соблазнительными фото в ковбойском стиле.