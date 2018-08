"Чувствую омерзительный запах": украинскую певицу пристыдили за волосатые подмышки и живот

Украинская певица Сюзанна Варнина выложила в своем Instagram фотографии с небритыми животом и подмышками.

"Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть", - подписала Варнина один из снимков на английском (I am beautiful no matter what they say! Words can't bring me down).

Большинство пользователей негативно отнеслись к фото. "Когда я смотрю на эти волосатые подмышки, я чувствую омерзительный запах", "Симпатичная девочка, но волосатость вызывает отвращение", - пишут пользователи Instagram.

Нашлись и такие, которые поддержали девушку. "Она такая естественная и сексуальная! Но только настоящий мужчина может это понять. Ее тело восхитительно!", "Послушайте, люди, какая вам разница, как выглядит человек? Это ее тело и ее внешность, и Сюзанна будет выглядеть так, как ей хочется. И несмотря ни на что, девочка классно поет. Так что вперед".

Ранее сообщалось, что украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии. На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красно-белом бикини и с цветком в волосах. Певица отметила, что сделала новые татуировки, но не уточнила где именно.

"Мы наконец - то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане, ну а пока вот я, уставшая, но счастливая и с новыми тату", - похвасталась певица.