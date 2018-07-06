"Леська совсем разделась!": Леся Никитюк похвасталась новыми фото с отдыха

Украинская телеведущая Леся Никитюк (наибольшую популярность ей принес тревел-проект "Орел и решка") похвасталась в своем Instagram фотографиями с отдыха в Грузии.

На снимках девушка запечатлена в нежно-желтом воздушном платье и стильных солнцезащитных очках.

Фото очень понравились подписчикам Леси. Многие оценили ее прическу: "Прическа бомба", "Крутая стрижка!!!", "Блин, Леська, ты классная. Тебе очень идет цвет и стрижка" и т.п.

А пользователь 199morozov199 написал: "Леська совсем разделась!!!! Жарко девушке!!! Регинка (Тодоренко – напарница Леси по "Орлу и решке". – Ред.) так не может!!!"

Ранее Никитюк выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме.