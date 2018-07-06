Всемирный день поцелуев: самые жаркие фото и видео целующихся звезд

6 июля весь мир отмечает День поцелуев. Идея создать такой необычный и романтический праздник принадлежит англичанам – именно в Великобритании в конце 19 века сочли нужным отметить такое проявление любви.

"Главред" собрал серию фото, на которых знаменитости целуют свою вторую половинку – кто-то нежно в щечку, кто-то страстно в губы, кто-то в шею – каждый по-своему выражает теплые чувства, которые питает ко своим возлюбленным.

Однако поцелуй является не только проявлением любви, но и инструментом пиара. Например, знаменитый поцелуй певиц Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music.

Повторили такой жаркий поцелуй и украинские слеберитиз - Настя Каменских и Надя Дорофеева в декабре 2016 года на сцене музыкальной церемонии M1 Music Awards слились в поцелуе во время исполнения песни "Абнимос/Досвидос".

Ранее Даша Астафьева ошеломила фанатов жаркими поцелуями с двумя девушками.