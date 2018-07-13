В Москве после отдыха госпитализирован актер Владимир Этуш

Легенда советского кинематографа, известный актер Владимир Этуш прервал отдых в Италии из-за плохого самочувствия и экстренно вернулся в Москву.

"Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву… В настоящее время актер госпитализирован и находится под наблюдением врачей", - цитирует ТАСС директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Театральный менеджер выразил надежду, что его 96-летний коллега "выздоровеет и все будет хорошо".

Напомним, ранее в Москве забрали в больницу Иосифа Кобзона, у которого неожиданно ухудшилось самочувствие.