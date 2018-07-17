Американская модель покрасовалась в леопардовом бикини, фото

Снимки манекенщицы собрали более миллиона лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в бикини с леопардовым принтом.
Снимок был сделан на пляже в американском городе Энсинитас (штат Калифорния), говорится на странице девушки в Instagram.
"Домой на день", — подписала фото Ратаковски.
На снимке манекенщица запечатлена сидящей в бикини и в шляпе. Фото за день собрало более 1 миллиона 140 тысяч лайков.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.