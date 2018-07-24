Злодей из России: стал известен противник Джеймса Бонда в новом фильме

Впервые за 20 лет в новом, 25-ом по счету, фильме о суперагенте Джеймсе Бонде главным злодеем станет будет россиянин.

На роль противника Бонда продюсеры ищут выходца из России или Балкан в возрасте 30–60 лет, который сыграет "харзматичного, холодного и мстительного персонажа".

Режиссером картины, мировая премьера которой запланирована на 25 октября 2019 года, выступит станет Дэнни Бойл, а главную роль агента 007 исполнит Дэниел Крэйг. Кроме того, новой "девушкой Бонда" может стать россиянка. При этом идут поиски яркой актрисы с навыками рукопашного боя для роли "умной, смелой, веселой, яростной и очаровательной" героини, сообщает Daily Mail.

Отметим, что в последний раз русский антогонист Бонда появлялся в фильме 1999 года "И целого мира мало". Британскому спецагенту противостоял бывший агент КГБ Виктор Зокас в исполнении Роберта Карлайла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии ушла их жизни первая девушка Джеймса Бонда.