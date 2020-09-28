Алина Гросу раскрыла подробности измены бывшего мужа

Алина Гросу / Instagram

Певица родом с Украины Алина Гросу рассказала в интервью 1+1, что бывший муж все же рассказал ей, кто его новая любовница, а также упомянула, что женщина просила парня вскоре после его официального развода.

После интервью с ЖВЛ, Алина Гросу дала большое интервью проекту Світське життя, в котором раскрыла подробности развода с Александром Комковым.

По ее сливам, женщина отослала Александра вскоре после его развода с Алиной, а перед разводом он честно ей признался, к кому уходил.

"Я знаю, кто это. Спасибо ему, что он мне сказал честно. Она гораздо старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг". Конечно, виноваты двое и если он захотел чего-то нового, значит, что-то действительно ему не нравилось во мне", - сказала Гросу.

Она отметила, что ее бывший молодой человек тогда еще шутил, что у него каждая дама все богаче и богаче.

"Были очень грязные разговоры. А потом он смеется и говорит: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось", - объяснила певица.

Также Алина Гросу отметила, что ей было очень больно и неприятно от развода, и от того, что пришлось все рассказывать родственникам. По словам певица, она до сих пор кому-то не сообщала.

"Я не хотела, чтобы мне что-то говорили. Мне было очень больно говорить им, что не сложилось. Мне было стыдно. Меня воспитывали так, что должен быть один муж на всю жизнь. Они и сами старались, чтобы у нас все было хорошо. Но не все в семье знают, я бабушке до сих пор не могу сказать, потому что у нас так не принято. Просто жаль, что так все получилось. Жаль, что первый брак, а я надеялась, что он будет первым и последним, вот так закончился", - говорит Алина Гросу.