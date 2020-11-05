Alyosha рассказала жуткую историю об изнасиловании

Alyosha / УНІАН

Украинская певица Alyosha призналась, что чудом не стала жертвой изнасилования почти в юношеском возрасте.

Певица Alyosha рассказала в интервью шоу Зірковий шлях на ТРК Украина, как полночи отбивалась от пьяного мужчины в купе, пока он пытался ее изнасиловать .

18-летняя Alyosha возвращалась из Киева в родное Запорожье. Она оказалась в купе наедине с пьяным мужчиной, который среди ночи попытался изнасиловать девушку. Она проснулась от того, что мужчина щупал ее и в состоянии шока едва поняла, что происходит.

"Я понимаю, что какая-то рука по мне ползет. Я просыпаюсь и говорю: "Что вы делаете?" А этот мужчина "бахнул"... Мне 18 лет, ночь, закрытое купе, он сел на мое место и начал там…", - рассказала певица.

Девушка рассказала, что после этого на ее крики о помощи никто не прибыл, и на самостоятельно пыталась дозваться к разуму мужчины, и отбивалась изо всех сил.После пережитого Alyosha не плакала, не кричала, не шла за помощью, а молча в состоянии шока ждала свою остановку в Запорожье. Долгое время она скрывала этот инцидент от близких и с тех пор поняла, что настоящие чувства в отношениях куда важнее, чем интимная жизнь.

Alyosha рассказал о попытке изнасилования в поезде:

Еще до этого, в 13 лет Alyosha чуть не стала жертвой изнасилования, когда на нее напал парень у подъезда ее дома.

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