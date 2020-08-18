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"Доминирование произошло": Седокова показала сочные ягодицы

18 августа 2020, 14:34

Анастасия Седокова бессовестно издевается над поклонниками их фантазией, показывая себя в крошечном бикини.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Анастасия Седокова похвасталась сочными формами на откровенном фото в Instagram.

Анна Седокова рассказала, что наконец задоминировала велосипед, но при этом побочным эффектом явно были массовые инфаркты, ибо делала это она в бикини.

"Я и велик. Версия 2020. Сегодня он был окончательно покорён и доминирование произошло. А я то думала, что у нас все кончено. А нет. А не все.)) А все потому что учитель невероятный Янис Тимма: "Ты должна управлять рулём , а не он тобой"" , - пишет она.

На фото Анна Седокова позирует с "орудием преступление", которое она публично доминировала - с велосипедом в крошечном черном бикини, кепке и кроссовках.

При этом, поза с велосипедом добавила особого шарма упругим ягодицам Седоковой, чем фото и вызвало бурную реакцию у поклонников Седоковой.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

"Без сідла спробуй, навчишся мгновєнно", "Вы неотразимы", "Вы не умели ездить на велосипеде?", "Секси бомбина, секси мама!", "какая кайфовая", "Шик", "Одно место не обтерла", "Попа хороша, да не наша", "Анечка сверху, - велик снизу... фемдом)))...", "Огнище, Анюта", "Шикардос!!! Нет слов", "Где купить такой классный велик?", "Попа и седло. Очаровательный альянс", "Анечка! Ну нельзя же в таком виде и на велике! Пожалейте вы окружающих велосипедистов. Аварий не избежать от такой бомбичной красотки", - пишут в комментариях.

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Анна Седокова новости шоу бизнеса
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