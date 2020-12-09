"Что ты творишь?": Настя Ивлеева сменила стиль и удивила красотой в откровенном наряде

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева продемонстрировала новый яркий образ с длинными волосами другого цвета в крошечной юбочке.

Ивлеева засветила татуировку на бедре, и свалила наповал поклонников сексуальными ножками. Она примерила новый стиль, а также засветила неожиданно длинные темные волосы, вызвав обсуждение своей внешности.

"bounty", - подписала она фото. Bounty лучше всего переводится, как награда и подарок.

Настя Ивлеева похвасталась сексуальными формами, и продемонстрировала высокие черные сапоги, ультра-мини юбку и розовую кофточку, которые по мнению поклонников идеально сочетаются с ее внешностью. Особо всем понравились длина и цвет волос Ивлеевой - светло-русые почти рыжие и ниже плеч. Многие высказались, что так девушке намного лучше.

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Насть, такая секси! Такая пушка! Такая красотка. Я в полном балдеже кураже", "Секси пушка", "Настя начала темнеть)) глядишь через недельку и в чёрный окончательно перекрасится", "ножки огонь", "Что ты творишь", "Ой, с золотистыми волосами очень хорошо, мне нравится, у самой когда-то был такой цвет)", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Ивлеева встретила козлов на пляже во время своих приключений Турции.