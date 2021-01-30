Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая является фронтвумен группы Favlav, показала поклонникам откровенное селфи.

Полина Фаворская в Instagram опубликовала интимное фото, на котором снимает себя в полный рост в зеркале, позируя в сексуальном белье БДСМ-комплекте. Фаворская демонстрирует стройное и худое тело, едва прикрытое прозрачным черным бельем с поясом для чулок ошейнике-упряже. Прозрачные кружева едва прикрывают ее грудь и интимные подробности тела.

"Матильда повзрослела", - подписала она фото.

Полина Фаворская / Instagram

"Где сиси зай ?", "Полина, после твоих сторис пришлось перечитать все комменты... Ни одного хейта про худобу)) ты чего))",

"Богиня, тебе не нужны большие сиськи, твое тело идеально", "Они есть", "Это твой бывший написал?"

"Прекрасная фигура", "Леону повезло )", "Матильда, куколка",

"Это превью с порнхаба?", "Слишком божественно",

Ранее в Сеть выложили провокационное фото Светланы Бондарчук без трусов.