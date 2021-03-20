Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу

Холостяк 2021 выпуск 3 - 19-03-2021 / СТБ

В третьем впуске шоу Холостяк 2021 за сердце Михаила Заливако боролись 20 девушек. Они только накануне узнали об изменениях в правилах, о необычных критериях, по которым Михаил прощается с участницами, и о том, что в 11 сезоне не один дом с участницами, а два.

Во время третьей недели шоу Холостяк был день рождения у бывшей жены Андрея Богдана, и девушки устроили праздничную вечеринку, на которую пригласили и Холостяка.

Вечеринка и свидание с Викой

Михаил прибыл на вечеринку и пообщался с именинницей, однако, еще довольно сухо и официально.

Вечеринка прошла в стиле маскарада - девушки выбрали себе цветы, под которые переоделись. Анна стала маком, Настя выбрала красную розу, Даша – лилию, Лола – подснежник, Таня – белую розу, Надин – цветок папоротника. Именно она инициировала пышное празднование, а впоследствии – и фотосессию с Михаилом.

Он решил объединить свидание с Викой и вечеринку, что не способствовало улучшении отношений - девушек это расстроило, а Вика все еще была под впечатлением от того, что существует второй дом.Читайте такжеХолостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом

После того, как стало известно о втором доме, порноактриса Настя заявила Михаилу, что хочет покинуть проект, так как женщины превращаются "в злобных мегер". Она не приняла предложение переехать в другой дом, и предложила ему остаться друзьями, но покинула проект.

Групповое свидание с Юлей, Кристиной и Александрой

Михаил повел девушек учится играть в теннис, и только Кристина осмелилась спрашивать о том, зачем Холостяку второй дом. Он объяснил, что таким образом хочет больше узнать всех 29 участниц, которые пришли на проект.

После игры, ребята пошли в ресторан, где Михаил пообщался с девушками ближе.

Кристина призналась, что пришла на Холостяк по совету подруги, и Михаил решил ее выгнать, посчитав такое решение несерьезным.

Групповое свидание с Таней и Олей

Михаил повел девушек на мастер-класс по готовке, где им пришлось иметь дело с морепродуктами - именно их он завуалированно назвал афродизиаками в приглашении.

Оля призналась, что она - вегетарианка, и не будет готовить мужу мясо под страхом смерти. При общении она не стала раскрывать причин окончания своих четырехлетних отношений, и не рассказала о чем татуировка Элитка, которая навела Холостяка на мысль об эскорте.Читайте такжеХолостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск - первое знакомство с участницами

Таня рассказала Михаилу, что для нее родители - пример идеальных отношений, и что она склонна к авантюризму, так как добиралась как-то автостопом к Парижу.

В конце свидания Михаил отправил Олю домой, так как по его мнению, она не собирается раскрываться.

Первый поцелуй Холостяка

В доме на озере Михаила пригласили на чаепитие, и во время индивидуального общения с Юлей, произошел первый настоящий поцелуй проекта.

Михаил также объяснил девушкам, что разделил их и скрывал дома друг от друга, чтобы они сосредоточились на отношениях, а не соперничестве.

Михаил подарил розу Розали за то, что та искренне рассказала, как ее молодой человек полгода скрывал желание разойтись с ней и теперь у нее фобия.

На церемонии роз шоу покинули еще четыре девушки - Алиса, Надин и Лола, которая покинула проект по собственному желанию. Также ушла спортсменка Даша, у которой небольшой опыт общения с мужчинами.

Все новые выпуски шоу Холостяк 2021 выходят на СТБ в 19-00.