"Какой цветочек": Экс-холостячка полностью обнажилась на провокационном фото

Даша Улянова / Instagram

Даша Улянова полностью разделась для интимной фотосессии, фото с которой бесстыже выставила, чтобы похвастаться перед своими поклонниками.

На снимке фотографа Пшеничного Антона, который Даша опубликовала в своем Instagram, она снялась полностью голая, прикрыв себя только набедренной повязкой из цветочков.

Даша с естественным макияжем не стесняясь показывает свою грудь, чем прикрывает ее, стоя обвязанной веревкой. Девушка продемонстрировала с идеального ракурса все свои женские достоинства.

"А за вікном майже весна", - пишет она.

Даша Улянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Какой цветочек", "Пошло", "Шикарная", "Красотка", "Невероятная", "Просто бомба, прекрасная", "Даша, я обычно "зритель" в инстаграм и не пишу комментарии, но это Вау!!! Красавица!", "Дашааа, это разрыв наших сердец", "Ого, смело", - пишут в комментариях.

Напомним, Даша Улянова очаровала холостяка Максима на шоу Холостяк 2020. Но их отношения оборвались после съемок шоу.

До конце показа шоу Макс встретил нынешнюю жену Дашу Хлыстун, которая недавно призналась, что скоро родит ему первенца.

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