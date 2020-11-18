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Камалия рассказала про групповое изнасилование

18 ноября 2020, 13:46

Украинская певица Камалия впервые рассказала, как когда-то группа парней попыталась ее изнасиловать прямо под домом у родственников.

Певица Камалия
Певица Камалия / ТСН

Певица Камалия пришла для интервью с шоу Зіркове життя на ТРК Украина, где впервые рассказала о том, что ее пытались изнасиловать в юности.

В подростковом возрасте Камалия приехала в гости с тетушке, и когда заходила в подъезд, к ней пристала группа молодых людей.

"И в лифт давай меня запихивать. Одного, который стоял позади, я ударила под дых. Пока они были ошеломлены, я быстро давай нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Ну я такая, я могу за себя постоять", - рассказала она.

Кроме того, по мнению артистки ее спасло то, что друг папы с черным поясолм по карате учил ее приемам боя.

Теперь артистка планирует отдать своих семилетних двойняшек Арабеллу и Мирабелла на дзюдо, чтобы девочки также могли себя защитить.

Камалия рассказала о попытке группового изнасилования в юности:

Напомним, что на днях Камалия открыла кафе-ресторан в престижном районе Киева и похвалилась интерьером и услугами.

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