Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити Семейство Кардашьян

Семейство Кардашьян / Instagram

Клан Кардашьян обьявил о выпуске последнего сезона реалити Keeping up with the Kardashians после чего шоу навсегда закроется.

О решении закрывать шоу сообщила Ким Кардашьян в своем Instagram.

"С тяжелым сердцем сообщаем нашим фанатам, что мы приняли непростое решение попрощаться с Keeping Up with the Kardashians. После 14 лет и 20 сезонов, сотен эпизодов и нескольких спин-офф шоу, мы бескрайне благодарны всем тем, кто смотрел нас — хорошие и плохие времена, счастье, слезы, отношения, рождение детей. Мы всегда будем ценить чудесные воспоминания и людей, которых встретили на этом пути".

Премьера 19-го сезона шоу состоится 17 сентября, а финальный сезон покажут в 2021-м.

"Без Семейства Кардашьян я бы не была там, где нахожусь сегодня. Я невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь", - добавила она.

Реалити-шоу Семейство Кардашьян выходит на канале E! с 2007 года.

Семейство Кардашьян - участники

Крис Дженнер, бывшая жена Брюса Дженнера, бывшая жена умершего Роберта Кардашьяна, мать шестерых детей.

Брюс Дженнер (Кейтлин Дженнер), бывший муж Крис Дженнер.

Кортни Кардашян старшая дочь Крис.

Ким Кардашьян-Уэст, вторая дочь Крис.

Хлои Кардашьян, третья дочь Крис.

Роберт Артур Кардашьян, единственный сын из 6 детей Крис.

Кендалл Дженнер, четвертая дочь Крис.

Кайли Дженнер, пятая дочь Крис

