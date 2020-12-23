"О, эти ноги!": Анна Андрийчук разделась на провокационном фото

Анна Андриенко-Завгородняя / instagram.com/annchuk/

Украинская селебрити, подруга Насти Каменских и жена Позитива, которой приписывают развод с певцом, поделилась пикантным фото, и пошутила про традиционные у селебрити посты с годовыми отчетами.

Подруга Насти Каменских снялась полуголая на кухне, прикрыв себя только шикарной белой шубой. Анна позирует сидя на столешнице кухни, спустив шубу с оголенного плеча, закинув ногу за ногу, демонстрирую соблазнительное бедро и ягодицу и шикарные черные лодочки, которые девушка подобрала для фото.

"Что будет если не подвести итоги года под фото в instagram?", - пишет она.

Анна Андриенко-Завгородняя / instagram.com/annchuk/

Пост сразу же прокомментировал Потап: "Ого".

"О эти ноги, о эти плечи, а шубка из твоей коллекции?", "Под этим годом точно нужно подвести итог", "Шикардос", "Богиня", "Секси", "Какие итоги? Когда есть такие фото", - пишут в комментариях

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