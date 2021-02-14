Отца известной певицы насмерть сбила машина и скрылась с места преступления

Ники Минаж потеряла отца / Reuters

Отца известной американской рэперши Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбила машина.

Как сообщает в воскресенье, 14 февраля, издание TMZ, водитель скрылся с места преступления.

По сообщению полиции округа Нассо в Нью-Йорке, 64-летний Мараж шел по дороге в пятницу вечером, когда его сбила машина.

Роберт был доставлен в районную больницу в критическом состоянии, позже он скончался от полученных травм.

Полиция разыскивает свидетелей и просит помочь в расследовании, так как описания подозреваемого и его автомобиля пока нет.

Рэперша еще не сообщала о смерти отца. Информацию о произошедшем подтвердила ее тетя.

Отметим, в 2020 году старшего брата Ники Минаж Джелани Маража приговорили к 25 годам тюрьмы за изнасилование своей падчерицы.

Судья Верховного суда округа Нассау Роберт Макдональд обвинил Маража в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сказав, что "он считает, что тот погубил ребенка".

Как ранее сообщал Главред, 36-летняя рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта Кеннета Петти. О свадьбе Минаж и Петти стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.