Американского продюсера Бейонсе и Ники Минаж обвинили в изнасиловании

Продюсер Бейонсе попался на изнасиловании / Reuters

Музыкальный продюсер Detail, настоящее имя которого Ноэль Фишер, обвиняется в изнасиловании 5 женщин и нападении еще на одну.

Обвинения ему предьявили сейчас, хотя, по объявлениям пострадавших, все произошло между 2010 и 2018 годах, пишет ВВС.

Прокуратура Лос-Анджелеса отметила, что большинство инцидентов произошли в его доме с женщинами в возрасте от 18 до 31 года.

Продюсера уже арестовали и выставили залог в 6,3 миллиона долларов.

Полиция предполагает, что потенциальных женщин было больше - просто, они не объявили о своих травмах от его насилия. Правоохранители сделали публичное объявление с просьбой не боятся, но прийти и дать показания.

Ранее The Killers обвинили в групповом изнасиловании женщины.