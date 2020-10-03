Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений

Одиозный голливудский продюсер Харви Вайнштейн уже отбывает наказание за сексуальные домогательства и изнасилование, но появились новые обвинения.
Американский продюсер Харви Вайнштейн, который переболел коронавирусом в тюрьме и больнице Нью-Йорка, обвинен в новых преступлениях против женщин.
В Лос-Анджелесе Харви Вайнштейна обвинили еще в 6 случаях сексуального насилия против женщин, сообщает Reuters со ссылкой на окружного прокурора.
Окружная прокурор Лос Анджелеса Джеки Лейси уточнила, что обвинения касаются двух жертв и связаны с инцидентами, произошедшими более десяти лет назад.
После этого, в общей сложности против Вайнштейна выдвинуто четыре обвинения в насильственном половом акте и насильственных оральных совокуплениях, два обвинения в сексуальном насилии путем принуждения и одно о принудительном сексуальном проникновения с применением силы, включая пять преступлений, совершенных с 2004 по 2013 год в районе Лос-Анджелеса.
Представители Вайнштейна, отбывающего 23 года в тюрьме в Нью-Йорка с весны 2020, никак не прокомментировали новые обвинения. Вайнштейн всегда отрицал секс с кем-либо без согласия.
В случае признания судом этих обвинений Харли Вайнштейну грозит 140 лет заключения.
- Напомним, в конце февраля 2020 Вайнштейна официально признали виновным сразу в двух делах.
- После этого в марте 2020 суд признал виновным еще в двух делах.
- Как известно, секс-скандал с Харви Вайштейном разгорелся в 2018 году, когда ряд женщин подали в полицию заявления о сексуальном насилии, домогательствах и изнасилованиях со стороны Харви Вайнштейна.
- В американских СМИ вышло несколько статей с публичными признаниям женщин в том, что стали жертвами Вайнштейна.
- После этого ряд голливудских актрис признали, что подверглись сексуальному насилию со стороны Харви Вайнштейна.
- После этого появились движение MeToo, активистки которого начали принимать участии в разоблачении сексуальных домогательств и других деятелей культуры.