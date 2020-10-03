Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений

Харви Вайнштейн / Reuters

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который переболел коронавирусом в тюрьме и больнице Нью-Йорка, обвинен в новых преступлениях против женщин.

В Лос-Анджелесе Харви Вайнштейна обвинили еще в 6 случаях сексуального насилия против женщин, сообщает Reuters со ссылкой на окружного прокурора.

Окружная прокурор Лос Анджелеса Джеки Лейси уточнила, что обвинения касаются двух жертв и связаны с инцидентами, произошедшими более десяти лет назад.

После этого, в общей сложности против Вайнштейна выдвинуто четыре обвинения в насильственном половом акте и насильственных оральных совокуплениях, два обвинения в сексуальном насилии путем принуждения и одно о принудительном сексуальном проникновения с применением силы, включая пять преступлений, совершенных с 2004 по 2013 год в районе Лос-Анджелеса.

Представители Вайнштейна, отбывающего 23 года в тюрьме в Нью-Йорка с весны 2020, никак не прокомментировали новые обвинения. Вайнштейн всегда отрицал секс с кем-либо без согласия.

В случае признания судом этих обвинений Харли Вайнштейну грозит 140 лет заключения.