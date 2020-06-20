"Болезнь разрушает организм": сын Виктора Павлика отказался от лечения рака

Сын Виктора Павлика решил прекратить лечение / https://www.facebook.com/vpavlik100

Сын Виктора Павлика, у которого два года назад диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей, принял решение о прекращении терапии, которую считает уже бессмысленной.

Младший сын известного украинского певца просит своих бывших одноклассников и одногруппников отозваться. Об этом парень написал в своем Facebook.

Павел рассказал, что уже прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

"Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло", - написал он.

Болезнь проявила себя впервые в августе 2018 года, когда он попал в больницу из-за того, что ноги начали онемевать, терять свою силу, и парень почти перестал ходить. Хирургам удалось вырезать новообразование, которое пережимало спинной мозг. После гистологии оказалось, что это была саркома.

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"Неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове. Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", - написал Павел.

Парень признался, что относится к этому спокойно, хотя неизведанность перед будущим не может не пугать.

"Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне: родителей и близких друзей, ведь без их помощи я вообще не справлюсь даже с простейшими моими потребностями", - рассказал он.

Ранее Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла диагностировали рак позвонков. Певец в соцсети обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь парню побороть болезнь.