Супермодель полностью разделась в протест избранию Трампа

Каролин Мерфи / Instagram

Американская супермодель Каролин Мерфи, которая активно поддерживает защиту окружающей среды и экологическое развитие человечества, обвинила Дональда Трампа в тотальном уничтожении экологического законодательства в США и разделась в поддержку президентских выборов и против избрания Дональда Трампа.

Каролин Мерфи показала свое голое фото и написала большой пост против Трампа.

"Голая правда в том, что, несмотря на бессмысленную риторику и заявления Трампа, он и его администрация за последние четыре года нанесли ущерб и опустошение экологии. Они отменили и приостановили действие правил, регулирующих очистку воздуха, воды, защищающих дикую природу и правила утилизации токсичных химических веществ; отказались от основных климатических политик. Читайте такжеВозле Белого дома начались массовые протесты против ТрампаЯ ценю чистый воздух, чистую воду, здоровую почву, доступ к питательной пище, защиту животных и уважение к природе. Я уважаю основные потребности, которые были созданы для нашего выживания. Я стараюсь обращать внимание, слушаю ученых; и как личность я использую эту информацию и стараюсь быть управителем земли. По общему признанию, я могу лучше. Так что на сегодня мой способ добиться большего - проголосовать за отставку Трампа", - написала она.

На фото Каролин Мерфи лежит на песке возле кустиков на боку, повернувшись спиной к фотографу, демонстрируя на голой спине надпись "голосуй", и демонстрируя длинные стройные ножки и упругую аппетитную попку, которая выделяется белым пятном на ее теле.

Каролин Мерфи / Instagram

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента, и основные конкуренты по всем округам - Дональд Трамп и Джо Байден. Пока что идет подсчет голосов, и Трамп, и Байден попеременно получают перевес, но стабильного лидерства нет.