You Are The Champions - Queen и Адам Ламберт показали Киев в клипе

Queen и Адам Ламберт - You Are The Champions / Youtube

Легендарная группа Queen вместе с финалистом 8 сезона American Idol Адамом Ламбертом записали новый клип на песню We are The Champions - You Are The Champions о медиках, которые сейчас спасают людей от коронавируса.

В новой версии клипа You Are The Champions сначала показывают видео с пустующих мегаполисов в мире - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Прага, показали также Великую Китайскую стену и опустевший Киев - Майдан Независимости ранним утром.

Киев - You Are The Champions Queen и Адам Ламберт / Youtube

Брайан Мэй и Адам Ламберт в сопровождении барабанщика Роджера Тейлора исполнили песню You Are The Champions, в которой таким образом выразили свою благодарность и поддержку медикам.

You Are The Champions - Queen + Adam Lambert смотреть онлайн клип:

Напомним, на утро 5 мая в Украине уже 12 697 человек заражены коронавирусом. За сутки зафиксировано +366 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 26 - у детей и 92 - у медиков. Госпитализировали 100 человек. 316 человек стали жертвами коронавируса (+13).