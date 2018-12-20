Кличко: В 2019 году планируем заменить наиболее аварийные участки теплосетей

Виталий Кличко

На содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Киева в 2019 году запланирована почти десятая часть бюджета - 5,5 миллиарда гривен. В

столице планируют начать комплексную модернизацию системы ЖКХ. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал журналистам во время отчета о результатах работы городской власти в 2018 году и очерчивая планы на следующий год.

"На содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства запланировано 5,5 миллиарда гривен. Уже в следующем году переложим трубы на наиболее аварийных участках теплосетей, которые стали причиной прорывов при запуске отопления в этом году", - сказал Кличко.

Так, старые трубопроводы будут заменены на новые, с теплоизоляцией, что обеспечит отсутствие теплопотерь. Срок безаварийного использования новых труб - 25-30 лет.

"И мы завершаем переговоры с международными финансовыми учреждениями о помощи в модернизации столичных теплосетей", - добавил он.

Как отметил мэр, в 2019 году город продолжит внедрять программу тепломодернизации столичных домов "70/30". К ней теперь смогут приобщиться не только те дома, где созданы ОСМД и ЖСК.