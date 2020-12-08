В Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала дату

10 декабря воздушная масса с юго-запада Европы принесет нам существенное потепление.
Погода в Украине порадует жителей страны уже 10 декабря. Синоптики обещают незначительное потепление в четверг, при этом среда в Украине все еще будет морозной.
Как сообщила синоптик Натальи Диденко в Facebook, 9 декабря Украина окажется под воздействием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков не будет.
Небольшой дождь или мокрый снег вероятен в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.
Температура ночью будет -4... -10, на востоке до -12 градусов, в западных областях от 0 до -4 мороза, а на юге около нуля.
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Днем в среду ожидается от -3 мороза до +2 тепла, на юге до +4 градусов. На Закарпатье до +5 +9 градусов.
В Киеве в среду днем до -4 градусов, ветрено и сухо.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 10 декабря воздушная масса с юго-запада Европы принесет существенное потепление, а также умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В столице в четверг снизится атмосферное давление, температура днем повысится до нуля или до +1 градуса. Кроме того, в этот день ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сохранится также сильный ветер.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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