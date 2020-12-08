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В Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала дату

8 декабря 2020, 17:33
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10 декабря воздушная масса с юго-запада Европы принесет нам существенное потепление.

Погода в декабре удивит украинцев / pixabay

Погода в Украине порадует жителей страны уже 10 декабря. Синоптики обещают незначительное потепление в четверг, при этом среда в Украине все еще будет морозной.

Как сообщила синоптик Натальи Диденко в Facebook, 9 декабря Украина окажется под воздействием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков не будет.

Небольшой дождь или мокрый снег вероятен в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Температура ночью будет -4... -10, на востоке до -12 градусов, в западных областях от 0 до -4 мороза, а на юге около нуля.

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Днем в среду ожидается от -3 мороза до +2 тепла, на юге до +4 градусов. На Закарпатье до +5 +9 градусов.

В Киеве в среду днем до -4 градусов, ветрено и сухо.

Погода в Украине на 9 декабря

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 10 декабря воздушная масса с юго-запада Европы принесет существенное потепление, а также умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В столице в четверг снизится атмосферное давление, температура днем повысится до нуля или до +1 градуса. Кроме того, в этот день ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сохранится также сильный ветер.​

Погода в Украине на 10 декабря

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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