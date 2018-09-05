Ученые определили время для завтрака и ужина, чтобы похудеть

Когда есть в течение дня, чтобы похудеть / 1zoom.ru

Британские ученые выяснили, когда лучше завтракать и обедать, чтобы быстрее похудеть.

Оказывается, дело не в конкретном часе приема пищи, а в промежутке между первой и последней трапезой дня: чем меньше промежуток – тем меньше организм требует калорий, и заодно тем меньше потребляется жира.

Чтобы установить это, ученые из британского Университета Суррея в течение 10 недель исследовали, как влияет на людей отсрочка завтрака (на полтора часа позже) и сдвиг ужина (на более ранее время). Об этом пишет Journal of Nutritional Science.

В итоге эксперимента удалось выяснить, что, почти на 4 часа сократив время между первым и последним приемом пищи, участникам удалось значительно уменьшить калорийность их еды – почти на 720 ккал.

Вес участников за время эксперимента не изменился, но зато процентное содержание жира в организме снизилось – на 1,9%.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Также ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла. Эксперты по питанию настаивают, то продукт является опасным.

Напомним, как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после хлопьев с молоком на завтрак даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно.