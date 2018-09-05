Ученые определили время для завтрака и ужина, чтобы похудеть

Дело не в конкретном часе приема пищи, а в промежутке между первой и последней трапезой дня.
Британские ученые выяснили, когда лучше завтракать и обедать, чтобы быстрее похудеть.
Оказывается, дело не в конкретном часе приема пищи, а в промежутке между первой и последней трапезой дня: чем меньше промежуток – тем меньше организм требует калорий, и заодно тем меньше потребляется жира.
Чтобы установить это, ученые из британского Университета Суррея в течение 10 недель исследовали, как влияет на людей отсрочка завтрака (на полтора часа позже) и сдвиг ужина (на более ранее время). Об этом пишет Journal of Nutritional Science.
В итоге эксперимента удалось выяснить, что, почти на 4 часа сократив время между первым и последним приемом пищи, участникам удалось значительно уменьшить калорийность их еды – почти на 720 ккал.
Вес участников за время эксперимента не изменился, но зато процентное содержание жира в организме снизилось – на 1,9%.
Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.
Также ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла. Эксперты по питанию настаивают, то продукт является опасным.
Напомним, как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после хлопьев с молоком на завтрак даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно.