Психолог назвала отличительную черту успешного человека

7 сентября 2018, 15:38

Эксперт подчеркнула, что каждый живет в своей правде.

Психолог отметила, что успешный человек способен не опускать руки в сложное время
Успешный человек способен не опускать руки в сложное время, отметила психолог / news.pn

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко считает, что отличительная черта успешного человека — способность не опускать руки в сложное время.

Успешные люди умеют не обижаться на людей, даже когда понимают, что кто-то точно осознанно действует против них, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Бывает приходит разочарование или даже отчаянье. Когда тянешься, прикладываешь усилия, приукрашаешь десятки неприятных ситуаций ради большого результата. А потом все, как под откос... На мой взгляд, успешных людей отличает эта великая способность — не опускать руки", — отметила она.

Холоденко добавила, что каждый живет в своей правде. "Но мое правило: как бы подло не поступали со мной, я не уподобляюсь. Иначе чем ты лучше? Почему ты осуждаешь поступок, на который в определенном состоянии способен сам. Это очень трудно, но возможно", — полагает кандидат философских наук.

Ранее Наталья Холоденко сообщила, что обсуждение человека в случае несогласия с ним приводит к эмоциональному гниению изнутри. По ее словам, в большинстве случаев обидчики даже не узнают о том, что именно расстроило в их поведении другого человека.

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психолог успех Наталья Холоденко
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