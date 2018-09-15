Психолог назвала причину обозления человека

Человек обозляется внутри из-за постоянной самокритики, утверждает эксперт / ТСН

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко сообщила, что человек обозляется внутри из-за постоянной самокритики и считает, что мир против него.

Можно перевернуть жизнь за один день, для этого нужно начать работать над своими отношениями с собой, хотя это не всегда просто, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"В случае систематических токсичных мыслей ("Я — неудачница", "Жизнь идет бессмысленно", "Вон другие люди успешные, а я — никто") любая милая девочка превратится в энергетического вампира", — отметила Холоденко.

Читайте такжеПсихолог объяснила феномен "тестостероновых" мужчинПо ее словам, дело не в том, какие были неудачи, что пошло не так, и кто из окружения человека достиг большего, а в том, какие у него мысли о себе, чувства и цели.

"Но что я заметила: правило, что 50% успеха зависит от того, с кем вы общаетесь, не работает, если вы продолжаете фокусироваться на своих неудачах. Да, люди, как рассол, — поместите в него огурец, и он станет соленым", — добавила психолог.

"Но бывают забальзамированные огурцы: на них не действуют обычные правила успеха. Все, что у нас сегодня есть в жизни, — это отражение внутренней религии. Во что я верю, что считаю возможным, — то и происходит в моей жизни!", — подчеркнула кандидат философских наук.

Ранее Наталья Холоденко сообщила, что обсуждение человека в случае несогласия с ним приводит к эмоциональному гниению изнутри. По ее словам, в большинстве случаев обидчики даже не узнают о том, что именно расстроило в их поведении другого человека.