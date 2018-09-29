Счастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака

29 сентября 2018, 06:57

Для большинства знаков Зодиака октябрь будет месяцем со скучными делами.

гороскоп
Гороскоп на октябрь-2018

В октябре везунчиками будут Овны, Раки, Козероги и Весы. Об этом в коментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Козероги. Для представителей этого знака звезды будут находиться в супер-блестящем положении. Их ждет возвышение, возможность достижения очень важных постов, хорошая протекция, успех в том, что касается политики и взаимоотношений с вышестоящими. Для них будет благоприятна смена места работы или вида деятельности. Первые три недели будут насыщены событиями. В этот период Козероги могут добиться блестящего положения и улучшения финансовых условий.

Овны. У Овнов все будет складываться хорошо. Им будут помогать люди из прошлого. Они смело могут рисковать – будут в выигрыше. Так что Овны будут способны выиграть в лотерею или сорвать куш в казино. Неплохо будут идти финансовые дела, также в октябре можно смело брать кредиты. У Овнов этот месяц будет, с одной стороны, сложным, но с другой – очень удачным, емким и плодотворным периодом, когда им скучать не придется.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотРаки. Раков ждет очень хороший период, особенно в плане любви, отношений и брака. Раки любят ностальгировать, и вот в октябре они могут вновь вернуть в свою жизнь людей из прошлого – своих мужей и жен, подруг, любимых. Это лучшее время для Раков, чтобы восстановить взаимоотношения и поставить вопрос ребром: "Все, возвращаем отношения и женимся (или замуж выходим)". Так что в большей степени этот благоприятный период у них будет касаться любовных отношений. Также это благоприятное время для развлечений, походов в театр, дальних поездок и путешествий.

Весы. У Весов октябрь – прекрасное время для того, чтобы разбогатеть. Успешными будут финансовые инвестиции, коммерческие связи, вложения, дипломатические отношения, поездки за границу, взаимосвязи с обществом. У Весов очень мощный благоприятный период, открывающий новые возможности для них, особенно во второй половине месяца. Скажутся судьбоносные факторы, касающиеся их процветания.

Не сильно повезет в октябре Рыбам, Стрельцам, Близнецам и Девам – они будут андердогами месяца.

Рыбы. В октябре Рыб могут предавать и обманывать. Им нужно отключить эмоции, быть более прагматичными, конкретными и не верить никому. Рыбы должны понять: этот месяц неблагоприятен для веры на слово, особенно – в денежных и финансовых делах. Это время, когда следует быть начеку и более закрытыми, иначе они не оберутся сложных ситуаций, потому что их могут "кидать".

Читайте такжеАстрологи рассказали, как покорить и соблазнить мужчину по знаку ЗодиакаСтрельцы. Стрельцов в этом месяце могут подводить близкие и друзья. Они должны быть готовы к сложным ситуациям с друзьями и негативной рекламе в обществе. Их ждет непростой период переоценки ценностей.

К слову, в Украине много политиков-Стрельцов – им нужно быть готовыми к появлению компромата на них именно в этот период. Это касается Ляшко, Тимошенко, Луценко и так далее.

Близнецы. У представителей этого знака Зодиака в октябре многое меняется. Взаимоотношения с обществом могут быть подорваны, им может не хватать фарта, интуиции. Они могут попадать в неблагоприятные ситуации и стечения обстоятельств. Они рискуют попасть в опасные ситуации на дороге, им нужно опасаться ДТП. Близнецам, как никому другому, лучше воздержаться от поездок на дальние дистанции и путешествий.

Девы. Дев ждет сложный период и рутина, непростые ситуации на работе и риск низвержения с должностей и постов. В октябре им важно следить за своим здоровьем – оно будет уязвимо. Особенно стоит опасаться инфекций, в частности, гриппа, а еще укусов комаров, водянок и лихорадок – потому категорически не советую отправляться в тропические страны. Октябрь для них – это монотонный сложный период, который придется преодолевать.

Нейтральный месяц ждет Водолеев, Тельцов, Львов и Скорпионов.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиВодолеи. У Водолеев будет очень насыщенной первая половина месяца, особенно в плане творчества: написания картин и книг, создания фильмов и блогов или других проектов. У них первая половина месяца очень активная, творческая и насыщенная. Но во второй половине месяца Водолеи, как никакие другие знаки Зодиака, могут разводиться, рвать отношения с близкими и любимыми. Именно этот период будет насыщен разводами. А еще во второй половине месяца для них велик риск судебных разбирательств.

Тельцы. Представителей этого знака ждет противостояние с обществом. Могут возникать сложные ситуации, особенно в первой половине месяца, с близкими, родными, супругами. Могут возникать серьезные разногласия. Кроме того, это будет не лучшее время для судебных разбирательств и решения ситуаций в суде: лучше либо идти на мировую, либо вообще пропустить судебное разбирательство, перенеся его на ноябрь.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2018: что нельзя делатьЛьвы. С одной стороны, у Львов в октябре блестящие перспективы в плане коммерческой деятельности. И до 10 октября у них благоприятная ситуация для операций с недвижимостью: они смело могут ее покупать, вкладывать деньги в эту сферу. С семейной ситуацией тоже все в порядке. Но во второй половине месяца могут происходить сложные ситуации с партнерством. Могут быть аварийные ситуации в плане ДТП и каких-то несчастных случаев, потому Львам нужно быть начеку. С 23 по 31 число не стоит принимать сложные решения.    

Скорпионы. У Скорпионов будет блестящей первая половина месяца: коммерция, финансы, удача в делах, назначение на важные должности, возвышение. Все будет отлично – "труба поет, люди плачут". Однако не очень благоприятной будет вторая половина месяца, особенно последняя декада. В это время могут возникать всякого рода недоразумения, подставы, сложные ситуации с близкими людьми, компаньонами, измены и унижение. Плюс – это не лучшее время для подписания важных контрактов.

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