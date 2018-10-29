Три опасных дня: астролог предупредил об угрозах 29-31 октября

Самый сложный период октября 2018 года - последняя неделя месяца, но крайне опасны три последних дня - с 29 по 31 октября. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

В эти дни астролог советует отказаться от поездок, а особенно от самолетов.

"Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - заявил Росс.

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре-2018Кроме того, в эти дни есть большая вероятность испортить взаимоотношения со вторыми половинками или быть втянутым в аферу. Эксперт советует в этот период залечь на дно - ни с кем не конфликтовать и избегать любых финансовых рисков.

"Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны", - добавил он.

Ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, в октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.