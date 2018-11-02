Ученые назвали крайне опасное свойство пищевой соли

Соль может вызывать у человека рассеянный склероз / Фото: pixabay.com

В США ученые из Йельского университета выяснили, что чрезмерное употребление поваренной соли приводит к активации в организме человека сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин.

Как сообщается в пресс-релизе MedicalXpress, данная патология приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10.

Отмечается, что дисбаланс в клетках провоцирует в организме воспалительный процесс, который впоследствии поражает нервную систему человека. Это чревато развитием рассеянного склероза – хронического иммунного заболевания, которое поражает нервные клетки спинного и головного мозга. Исследователи обеспокоены, поскольку в мире пока не существует эффективных методик лечения рассеянного склероза.

Ранее ученые Национального университета Инчхона в Южной Корее проанализировали состав пищевой соли и обнаружили в нем микропластик.