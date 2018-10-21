Ученые сообщили об опасной находке в обычной соли

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Ученые Национального университета Инчхона (Южная Корея) проанализировали состав пищевой соли и обнаружили в нем микропластик.

Как пишет "Российская газета", из 39 взятых для исследования образцов как каменной, так и морской соли, пластик содержался в 36.

При этом образцы были произведены в разных странах. Больше всего пластика оказалось в соли из Индонезии - в ней обнаружили 13629 инородных частиц на килограмм.

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение разрушенного четвертого энергоблока станции в экологически безопасную систему.

За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 229 нардепов при необходимом минимуме 226 голосов.

"Целью принятия законопроекта является утверждение единого документа относительно определения деятельности по снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - заявил представитель парламентского комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ивана Рыбака.