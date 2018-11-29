Зависимы от алкоголя: стали известны самые пьющие знаки Зодиака

Самые пьющие из знаков Зодиака — Близнецы, Раки, Тельцы, Весы и Стрельцы / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака пять — Близнецы, Раки, Тельцы, Весы и Стрельцы — являются самыми пьющими.

Люди, рожденные под этими знаками, часто страдают алкогольной зависимостью, сообщает АСН.

Близнецы очень общительны, имеют много друзей и не умеют отказываться от предложения выпить в компании.

Представителям этого знака нравится быть в центре внимания, а спиртное им в этом помогает. Они часто страдают алкоголизмом, но, как правило, никогда не признают проблему.

Раки вообще не умеют пить, в молодости напиваются и совершают много глупых поступков, за которые им стыдно до конца жизни. Становясь старше, рожденные под этим знаком люди все чаще выпивают. Раки часто лечатся от алкоголизма, легко поддаются лечению и могут бросить пить навсегда.

Читайте такжеНазван лучший муж по знаку ЗодиакаТельцам просто нравится пить и весело проводить время в компании. Представители этого знака Зодиака не видят в распитии спиртного ничего плохого. "…они не понимают, что с их внутренними качествами им пить нельзя", — отметило издание.

Весы — замкнутые люди, часто страдают депрессией и единственный выход из нее видят в алкоголе. Они часто винят в своих проблемах обстоятельства, а такая жизненная позиция делает их обиженными на весь мир. Весы, оставшись в полном одиночестве, часто спиваются.

Стрельцы сильно поддаются влиянию окружения, не умеют сказать себе стоп во время распития алкоголя и, как правило, пьют не очень часто, но в больших количествах. У рожденных под этим знаком Зодиака людей крепкое здоровье, поэтому они редко страдают серьезными заболеваниями из-за увлечения спиртным. Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на ноябрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в последний месяц осени самыми успешными станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.