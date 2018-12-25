Победа "темной лошадки": астролог дал неожиданный прогноз на президентские выборы

Астролог прокомментировал предстоящие выборы президента / УНИАН

Вхождение Урана в знак Тельца говорит и о том, что президентские выборы в Украине выиграет "темная лошадка" — кандидат, которого никто не ожидал, заявил известный астролог Влад Росс.

"Многие думают, что победит Порошенко или Тимошенко, но более вероятно, что благодаря влиянию Урана, духу и стилю этой планеты, победителем станет "темная лошадка", - подчеркнул он в интервью Фактам.

По его словам, вхождение Урана в зодиакальный знак Тельца, который является символом денег, совершенно развернет финансовые потоки в нашей стране, что приведет к ликвидации коррупционных схем.

"В течение ближайших семи лет олигархическое правление в Украине будет полностью разрушено", - добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда закончится война на Донбассе.