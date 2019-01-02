"На счет моряков договорятся – но вот какой ценой": астролог рассказал, лишится ли Украина морей

Украина Азовское море профукала – астролог / Фото: NATO Maritime Command

Астролог Влад Росс во время чата на Главреде спрогнозировал, что захваченных в захваченных в Керченском проливе украинских моряков наверняка освободят.

"Моряков точно освободят, но не так быстро, как хотелось бы. Процесс затянется. Все думают, что это случится к Рождеству, но на самом деле – скорее ближе к новому президенту. Когда объявится новый президент, нам отдадут и Сенцова, и моряков. Особенно, если к власти придет пророссийский кандидат или наполовину пророссийский, как Тимошенко", – пояснил Росс.

Однако все прекрасно понимают цену любых договоренностей между Тимошенко и Кремлем, "каким боком они потом вылезают нашей стране", добавил эксперт.

Читайте также"В окошке видно свободу": самый молодой из захваченных моряков написал об условиях в российском СИЗО"Поэтому, если Тимошенко станет президентом, Путин в переговорах ее обойдет", – уверен он.

Астролог также дал свой прогноз касательно того, может ли Украина потерять полностью контроль над морями.

"Контроль над Черным морем мы точно не потеряем, потому что в него могут заходить корабли НАТО. Англичане скоро поселятся у нас в Одессе. А Азовское на данный момент мы уже потеряли, профукали", – резюмировал Росс.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде высказал свое мнение, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса. По его словам, "все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко".

Как сообщалось, командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.