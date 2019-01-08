Ученые выяснили, как связаны лишний вес и старение

Ожирение / YouTube

Ученые из университета Ньюкасла (Англия) после долгих исследований обнаружили тесную взаимосвязь между повышенной тревожностью, ожирением и старением.

Соответствующее сообщение опубликовано в специализированном издании Cell Metabolism. По словам ученых, они проводили эксперимент на грызунах. Выяснилось, что чем сильнее ожирение наблюдалось у мышей, тем скорее старели клетки в их организме. При этом многие части клеточной системы фактически переставали выполнять необходимые функции, что, в свою очередь, вызывало у грызунов повышенную тревожность.

Как считают ученые, их эксперимент доказал, что ожирение всерьез ускоряет процессы старения, а вслед за этим возникают тревожные эмоции.

Напомним, ранее ученые рассказали о факторах, сильнее всего влияющих на ожирение, а также определили главную причину неизлечимого ожирения.