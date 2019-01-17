Психолог рассказала о самом страшном воровстве

Главным капиталом личности является энергетический ресурс и люди, отметила кандидат философских наук.
Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что самым страшным является воровство жизненных сил, обесценивание человека.
Главный капитал личности — энергетический ресурс и люди, написала эксперт на своей странице в Instagram.
По словам кандидата наук, можно вытащить деньги, золото, технику, и это понятное воровство, но если у человека есть энергия, оптимизм, вера в себя, команда, поддержка, он снова восстановится.
"Твой главный капитал — энергетический ресурс и люди. Страшнее всего воровство жизненных сил, обесценивание твоей личности, сплетни, поступки за спиной, обман. Ты не можешь это потрогать, перевести в твердую валюту, но эквивалент потери существует…", — добавила психолог.
Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.